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Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu" denildi.

23.07.2019 09:15 Gri kategoride aranan terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu" denildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "21 Temmuz'da Van'da, Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu. Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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