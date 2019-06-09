Gri kategoride aranan terörist Yusuf Kayran etkisiz hale getirildi
DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır
'ın Lice
ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan 'Zinar Akro' kod adlı Yusuf Kayran olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
Diyarbakır
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