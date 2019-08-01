Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildiSİİRT - Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

01.08.2019 23:08
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde Gabar Cephe 5'li yürütmede görevli Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Siirt, Eruh, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:36   Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
01:28   Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu
01:20   Kızıyla tartışan damadını av tüfeği ile vurdu
00:59   Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu
00:57   Yaşlı karı kocanın evinden uyuşturucu çıktı
00:44   Otomobille motosiklet böyle çarpıştı...Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
00:38   Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı