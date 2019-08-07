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Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonlar kapsamında gri kategoride yer alan bir terörist etkisiz hale getirildi.

07.08.2019 10:55 Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonlar kapsamında gri kategoride yer alan bir terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6 Ağustos 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Aşağı Uluyol köyü kırsal alanında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan ve Yüksekova YPS sorumlusu olduğu belirlenen 1 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 1 şahıs ise yakalanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(İHA)

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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