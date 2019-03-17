Gri Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak
'ın kuzeyi Hakurk
bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 12 teröristten birisinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Havar Bedran" kod adlı Serkan
Tüncer olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta dün gerçekleştirilen operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Havar Bedran" kod adlı Serkan Tüncer olduğu kaydedildi.
Irak, Serkan, Hakurk, Güncel
Kaynak: AA