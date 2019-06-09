Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 6 gün önce etkisiz hale getirilen 5 teröristen birinin, gri kategoride yer alan 'Zinar Akro' kod adlı Yusuf Kayran olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, "5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA