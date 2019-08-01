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GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.

01.08.2019 22:44 GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde etkisiz hale getirilen 2 teröristen  birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Eruh ilçesi Yassıdağı (Ciraf) bölgesinde 29 Temmuz 2019 Tarihinde  I·l Jandarma Komutanlıgˆınca hava destekli gerçekleştirilen  operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan  PKK/KCK terör örgütünün sözde Gabar Cephe 5'li yürütmede görevli Welat Serhat kod adlı Rıdvan Tarhan olduğu  tespit edilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-    Teröristin fotoğrafı
-    Bölgeden arşiv görüntüler

ANKARA



Siirt, Eruh, Güncel

Kaynak: DHA

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