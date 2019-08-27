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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede bulunan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu bildirildi.

27.08.2019 14:20 Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt- Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede bulunan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019'da Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu kaydedildi.

Baykan, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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