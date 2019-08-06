Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de emniyet, MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bir şüphelinin de yakalandığını duyurdu.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova ilçe kırsalında bugün akşam saatlerinde, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlarda Gri Liste'de yer alan 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Yüksekova YPS-Halkla İlişkiler sorumlusu Harun kod adlı Miktad Örde olduğu tespit edilmiştir" denildi.



Ayrıca, bu teröriste yardım ve yataklık eden bir şüpheli şahsın da yakalandığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA