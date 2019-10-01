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Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin gri listede aranan Atilla Çakmaz ve Yusuf Korkmaz olduğu belirlendi.

01.10.2019 21:54

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Siirt'in Eruh ilçesinde 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten Gri Listede arananSerhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz ve Zinar Zagros kod adlıYusuf Korkmaz olduğu açıklandı.

300 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 3 gün önce Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "5 teröristten birinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Serhat Iğdır' kod adlı Atilla Çakmaz olduğu tespit edilmiştir" denildi. Ayrıca, etkisiz hale getirilen diğer teröristlerden birinin de 'Zinar Zagros' kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu tespit edildi.

Gri listede 300 bin TL ödülle aranan Atilla Çakmaz etkisiz hale getirildi

Siirt, Eylül, Eruh, Güncel

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