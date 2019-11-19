Haberler » 3. Sayfa » Gri listede 300 bin TL ödülle aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı - Haber

Gri listede 300 bin TL ödülle aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım...

19.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:41Gri listede 300 bin TL ödülle aranan terörist Diyarbakır'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahsın yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde, İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalanmıştır" denildi. - ANKARA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:18 Çok sayıda işçi çıkaran giyim sektörünün devine protesto
20:16 Görünmez kaza durakta bekleyen kadını buldu
20:10 Lüleburgaz'da at arabası gerginliği
20:03 82 yaşındaki adam, pompalı tüfekle vurularak öldürdüldü
20:00 Denizli'de takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
14:12 Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet
09:28 İstanbul'da halk otobüsü, karşıdan karşıya geçen turistleri ezdi
09:14 Babası tarafından yakılarak öldürülen genç kızın son sözleri yürek burktu
00:50 Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı
00:38 Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
19.11.2019 20:20:02