19.06.2019 09:08
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Gri listede aranan DHKP/C'linin de aralarında olduğu 4 örgüt üyesi tutuklandı

Gri listede aranan DHKP/C

İstanbul'da geçtiğimiz Cuma günü terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 'Gri' kategorideki bir hücre üyesinin de olduğu 4 şahıs tutuklandı.

İstanbul'da geçtiğimiz Cuma günü terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 'Gri' kategorideki bir hücre üyesinin de olduğu 4 şahıs tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Haziran Cuma günü DHKP/C'nin Sultangazi'deki yayın organa operasyon düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C'li yakalanmıştı. Aranan Ali Aracı'nın yanı sıra aynı operasyon kapsamında Merve K., Ümit Ç. ve Yılmaz V. adlı DHKP-C üyesi 3 kişi daha gözaltına alınırken, polisteki sorgusu tamamlanan 4 zanlı dün adliyeye sevk edildi.

Yakalanan 4 DHKP-C'li, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul, 3. Sayfa

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