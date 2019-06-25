25.06.2019 16:45
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Gri listede aranan DHKP/C'linin de aralarında olduğu 6 örgüt üyesi tutuklandı

Gri listede aranan DHKP/C

İstanbul'da geçtiğimiz Perşembe günü terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 'Gri' kategorideki bir hücre üyesinin de aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul 'da geçtiğimiz Perşembe günü terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 'Gri' kategorideki bir hücre üyesinin de aralarında olduğu 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Haziran Perşembe günü DHKP/C bağlantılı bir hukuk bürosunun Kağıthane 'deki merkezine operasyon düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride 300 bin TL ödülle aranan "Derya" kod adlı DHKP-C'li Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Ç., Nadide Ö., Görkem A., Ebru T., Özkan A. ve Gülser S. gözaltına alınmıştı.

Polisteki sorguları tamamlanan 7 zanlı, 5 günlük ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Çağlayan 'daki İstanbul Adliyesi 'ne sevk edildi.

Yakalanan 7 DHKP-C'liden 6'sı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeye sevk olan şüphelilerden Özkan A. hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Kağıthane , İstanbul , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:47 Gizli kameralı, bombalı, hamilelik şantajı yapan fuhuş çetesine baskın: 31 gözaltı
18:46 Samsun Valiliği: "Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız farkındalığı artırmak"
18:45 Hakkari'deki terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi
18:43 Çorum'da mantar'dan 3 kişi zehirlendi
18:43 Diyarbakır'da rehine krizi
18:42 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 Iraklı tutuklandı
18:41 Kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti