14.06.2019 17:55
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Gri listede aranan DHKP/C'linin sığınakta yakalandığı anlar

İstanbul'da bugün terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen ve aralarında 'gri' kategoride aranan 1 hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da bugün terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen ve aralarında 'gri' kategoride aranan 1 hücre üyesinin de olduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün öğle saatlerinde DHKP/C'nin Sultangazi'deki yayın organına operasyon düzenlenmiş, baskında, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan Teröristler' listesinde "Gri" kategoride yer alan Ali Aracı adlı hücre sorumlusunun da aralarında olduğu 4 DHKP/C'li yakalanmıştı. Bahse konu adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el konulan operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. DHKP/C üyelerinin saklandıkları adrese yapılan baskın anına ilişkin görüntülerde, örgüt üyeleri arasında 'sağır oda' diye tabir edilen sığınak ve kripto odalar göze çarpıyor.
(Sadık Kahraman/İHA)Gri listede aranan DHKP/C'linin sığınakta yakalandığı anlar
Kaynak: İHA
Sultangazi, İstanbul, Güncel

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