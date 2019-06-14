14.06.2019 17:43
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GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI

(operasyon görüntüsüyle) GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDIÇağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)İstanbul TEM ekipleri, Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne helikopter destekli operasyon düzenledi.

İSTANBUL - (operasyon görüntüsüyle) GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul TEM ekipleri, Sultangazi'de Yürüyüş Dergisi'ne helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyonda terörle arananlar sayfasında gri listede yer alan bir teröristin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Sultangazi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan Yürüyüş Dergisi'ne İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri öğle saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Ali Aracı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı. Dergi binasında yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el konuldu. TEM ekiplerinin gözaltına aldığı 4 DHKP-C'li sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST DERGİ BASKININDA YAKALANDI
Kaynak: DHA
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