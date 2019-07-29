Gri listede aranan terörist Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı PKK'lı Bilal Kaplan'ın, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildiğini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

Milli Savunma Bakanlığı, terörden arananlar kategorisinin gri listesinde yer alan 'Hvinrej Çarçella' kod adlı PKK'lı Bilal Kaplan'ın, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: Gri listede aranan Hvinrej Çarçella kod adlı Bilal Kaplan isimli PKK'lı teröristin 26 Temmuz 2019'da Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği tespit edildi.