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Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Erzurum kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

08.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:58Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda, 'Terörden Arananlar'da 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu 'Bager' kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.



Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

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