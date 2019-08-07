Haberler» Güncel» Haber

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan Sezer Işık olduğu belirlendi.

07.08.2019 15:14 Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Bingo¨l'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin gri listede yer alan Sezer Işık olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingo¨l Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi.

Jandarma, Bingo, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:19   Belediyeye ait binalar gençlik merkezi olarak kullanılacak
17:19   Milli Piyango biletlerinde Malatya'ya yer verildi
17:19   Bodrum'da ormanlık alanda yangın (2)
17:18   AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay Açıklaması
17:17   ATAŞEHİR'DE TEMİZLİKÇİ KADININ 4. KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA (TAMAMI)
17:17   Canını kurtaran esnafla kucaklaştı
17:17   BURSA REZİDANSTA 400 BİN LİRALIK UYUŞTURUCUYLA YAKALANDILAR