Gribin doğal ilacı 'soğan kebabı'

UNESCO tarafından gastronomi dalında 'Kreatif Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep 'in önemli lezzetlerinden biri olan soğan kebabı, soğuk kış aylarında tercih edilen yemekler arasında yer alıyor. Soğan kebabı, grip ve nezlenin doğal ilacı olarak da biliniyor.Yemekleriyle meşhur Gaziantep'te kış aylarında en çok tercih edilen kebap çeşitleri arasında soğan kebabı yer alıyor. Gribin ve nezlenin doğal ilacı olarak bilinen soğan kebabı, kentteki restoran veya fırınlarda pişirilerek afiyetle yeniyor. Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak isteyen Gaziantepliler, doğal şifa deposu olan soğan kebabını tüketiyor. Gaziantep yemekleri hem mideye hem de göze hitap ederken sağlık konusunda da şifa oluyor.Soğan kebabının kış aylarında gribal enfeksiyonun doğal ilacı olduğunu kaydeden Sakıp Usta Kebap-Beyran Salonu işletmecisi Ahmet Çadır, "Soğan kebabı Gaziantep'te doğal antibiyotik olarak bilinir. Havanın eksilere düştüğü havalarda doğal antibiyotik ihtiyacını insanlar, soğan kebabı ile doldurmak ister. Onun için kış vakitlerinde soğan kebabı, Gaziantep'te çok yapılır. Her evde haftada bir yapılır. Herkes haftada bir kez de buraya gelir soğan kebabını yer. Soğan kebabı her derde deva. İnsanın bağışıklığını güçlendirmesinde, güçlü kuvvetli olunmasında etkendir. İçindeki vitamin deposu harika bir yemektir" dedi.Soğan kebabının hazırlanışında püf noktalarının olduğunu ifade eden Çadır, "İkiye ayrılan soğanların arasına zırhtan geçirdiğimiz kıymaları koyuyoruz. Soğanla kıymanın özdeşleşmesi lazım. Ocakta pişirdiğimiz soğan kebabını daha sonra terletme dediğimiz usulle macun şeklinde yumuşacık olması için terlettik. İçerisinde nar ekşisi ve çeşitli baharatlarla özel sos hazırlayıp kebabımızın üzerine döküyoruz. Daha sonra da kebabımızın üzerine limon sıkıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP