Gribin etkisini azaltacak 5 önlem

Aniden başlayan halsizlik, yüksek ateş ve baş ağrısıyla belirti veren grip, son günlerde salgın halinde çok sayıda insanı yatağa düşürüyor. Havaların soğumasıyla birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor.

Kuluçka döneminden sonra ortaya çıkıyor

Grip nedeni olan influenza virüsü, hastalıklı insanların hapşırma ve öksürmesiyle havaya karışmakta, damlacıklar yoluyla yer değiştirerek temas sonucunda diğer insanlara bulaşmaktadır. Tokalaşma, öpüşme ve yakın temas ile çok çabuk bulaşan virüs, elleri yeteri kadar yıkamama sonucunda yayılmaktadır. İki-iç günlük kuluçka döneminden sonra ortaya çıkan hastalığın belirtileri, soğuk algınlığı ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılmamalıdır. Genellikle aniden başlayan halsizlik, baş ağrısı ve boğaz ağrısıyla kendini belli eden hastalık, zamanla daha ağır tablolara neden olmaktadır. Burun tıkanıklığı ve yüksek ateş vücudun genel durumunu bozmaktadır.

Burun tıkanıklığı tedaviyi zorlaştırıyor

Hastalığı atlatabilmek için burunun açık tutulması gerekir. Uzun süreli burun tıkanıklığı gribin tedavisini zorlaştırmakta ve zamanla sinüzite neden olmaktadır. Yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasıyla başlayan sinüzit; baş ağrısı, burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkteki burun ve geniz akıntısıyla kendini belli etmektedir. Sinüzitten korunmak için burun içi düzenli olarak yıkanmalı, tuzlu su ya da okyanus suyu spreyleri ile işlem sıkça tekrarlanmalıdır. Burun içinde anatomik bozukluğu olanlar ile sigara kullananlarda sinüzit daha ağır seyretmektedir.

Gribin etkisini azaltmak mümkün

Öncellikle uzman hekimlerin önereceği ve hastalığın seyrini azaltacak ilaçlar kullanılmalıdır.

Hastalığın etkisini azaltmak için evde istirahat edilmelidir. Böylece virüsün diğer insanlara bulaşması da engellenecektir.

Evdeki sağlıklı kişilere virüsü bulaştırmamak için ortak alanlar sık sık temizlenmelidir. Kapalı mekanlar sık sık havalandırılmalıdır.

Hastanın kullandığı eşyalardan virüsün bulaşma olasılığı nedeniyle, temastan kaçınılmalıdır.

Hastalık boyunca yeterli ve dengeli beslenmeli, uygun bitki çayları tüketilmelidir.

Hava kirliliğine dikkat!

Gribal enfeksiyonlardan korumak için, dengeli ve yeterli beslenmenin yanı sıra yeterli miktarda gıda tüketilmelidir. Ayrıca hastalığı hızlıca atlatmanın diğer bir yolu da bol ve dengeli sıvı alımdır. Özellikle meyve sularının tüketimindeki aşırıya gidilmesiyle vücut dengesi bozulabilmektedir. Meyve suları ve vitamin içeren ilaçlar vücuttan atılırken böbreklerin iş yükünü de artırmaktadır. Ihlamur, kuşburnu, bol limonlu yeşil çay ve ada çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamaktadır. Hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde mümkünse sokağa çıkmamak, hasta olan insanlardan uzak durmak ve sigara içmemek hastalığın bulaşma riskini azaltmaktadır.

Gribin yayılmamasını önlemek için…

Gribin diğer insanlara bulaşmaması için el hijyeni çok önemlidir. Eller bol sabunla sık sık en az 1 dakika yıkanmalıdır. Özellikle çocuklara el yıkama alışkanlığının kazandırılması hastalığın bulaşmasını engelleyecektir.

Ortak kullanılan alanlarda yer alan lavabo, klozet, kapı kolu ve yürüyen merdiven tırabzanları temiz tutulmalıdır. Genelde virüs bu yüzeylerde uzun süre etkisini kaybetmeyerek diğer insanlara bulaşmaktadır.

Öksürürken ya da hapşırırken virüsün diğer insanlara bulaşmasını engellemek için kolun iç yüzeyi ağıza tutulmalıdır.

Kağıt mendiller bir kez kullanıldıktan sonra çöpe atılmalıdır.