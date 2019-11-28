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Griezmann'dan hakeme: Kaç parmak görüyorsun?

Dün oynanan Barcelona-Dortmund maçında yüzüne top çarpan hakem Clement Turpin'in imdadına Antoine Griezmann yetişti. Fransız yıldız, hakemin görme yetisinde problem olup olmadığını kontrol etti.

28.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:03

Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde evinde 'u ağırladı. Barcelona'nın sahadan 3-1 galip ayrıldığı maçta, ilk yarının sonlarına doğru ilginç bir olay yaşandı. Suarez'in pasında top hakem Clement Turpin'in yüzüne isabet etti. Topun yüzüne isabet etmesiyle birlikte yere düşen hakemin imdadına, Barcelonalı oyuncu yetişti.

"KAÇ PARMAK GÖRÜYORSUN?"

Gözünü açmakta zorlanan hakemin yardımına koşan Fransız yıldız, hakemin gözünde bir problem olup olmadığını kontrol etti. İki parmağını açıp elini uzatan Griezmann, hakeme "Kaç parmak görüyorsun?" sorusunu yöneltti. Hakemin görme problemi olmadığının anlaşılması üzerine oyun kaldığı yerden devam etti. Ayrıca yıldız oyuncu bu hareketiyle, sosyal medyadan büyük beğeni topladı.

Griezmann'dan hakeme: Kaç parmak görüyorsun?

Griezmann, Barcelona, Dortmund, Spor


HABER YORUMLARI (2)
ADMAN:Ben 4 parmak görüyorum bas parmagi gözüne girmis.
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HAKEMİN GÖRMEYEN GÖZÜ:Hakem kaç parmak sorusuna cevap vermemiş ama. riskli
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