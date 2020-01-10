Grimes kimdir, kaç yaşında? Claire Elise Boucher nereli?

Claire Elise Boucher, sevgilisi Elon Musk ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Ünlü şarkıcının bebek beklediği biliniyor. 1988 yılında Kanada 'da doğdu ve McGill Üniversitesinde eğitim gördü. İşte, Grimes hakkında detaylı bilgi...

CLAİRE ELİSE BOUCHER KİMDİR?

Boucher, 17 Mart 1988 yılında Kanada Vancouver 'de dünyaya geldi. Daha çok bilinen sahne adı ile Grimes olan müzisyen; şarkıcı, söz yazarı, albüm yapımcısı ve müzik video yönetmeni olarak izleyen karşısına çıkıyor.

Yaptığı müzik elektronik, pop, hip hop ve R&B tarzlarını içeriyor. 2013 yılında Grimes, the Webby Award tarafından Yılın Sanatçısı seçildi. Grimes bütün albümlerinin kapaklarını kendisi hazırladı. Japon anime, manga ve Charles Burns ve Daniel Clowes gibi karikatür sanatçılarından etkilendi.

JUNO ÖDÜLÜ KAZANDI

Grimes, 2010 yılında stüdyo albümleri Geidi Primes ve Halfaxa'yı çıkardı. Üçüncü stüdyo albümü Visions, " Genesis " ve " Oblivion " single'ları , büyük beğeni topladı. The New York Times "şimdiye kadarki en etkileyici albümlerden biri" ilan etti. Polaris Ödülü'ne aday gösterildi ve Yılın Elektronik Albümü için Juno Ödülü aldı. Dördüncü stüdyo albümü Art Angels 2015 yılında piyasaya çıktı. Art Angels, Juno Ödülleri 2017'de Yılın Alternatif Albümü ve Yılın Kayıt Amacı için aday gösterildi .