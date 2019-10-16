'Grip, risk grubunda ölüme bile yol açabilir'

ANTALYA Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, sağlıklı bireylerin bir haftada atlattığı gribin, risk gruplarında ölüme bile yol açabileceğini belirterek, "Risk grubundaki 65 yaş üstü yaşlı, 3 yaşa kadar olan bebekler, gebeler, aşırı kilolu, astım, böbrek, şeker ve kalp hastası kişiler grip aşısı olmalı" dedi.

Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, havanın soğumaya başlamasıyla grip, nezle gibi mevsim hastalıklarına karşı uyardı. Soğuk algınlığına yakalanma riskinin kapıda olduğunu belirten Ertekin, "Kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilen kış aylarında, başta mevsimsel olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi oranda artış görülüyor. Bunun önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Grip aşıları eczanelere ulaştı" dedi.

KORUYUCU TEDAVİ KAPSAMINDA

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde grip aşısının koruyucu tedavi kapsamında olduğuna dikkati çeken Mehmet Ertekin, "Bilhassa kronik rahatsızlığı olan, 65 yaş üstü, çeşitli immün rahatsızlıkları olan ve gebelerde vazgeçilmez olarak değerlendirilen uygulama koruyucu tedavi kapsamında önem teşkil ediyor. Vatandaşlarımızın özellikle aşılama sonrası yeterli bağışıklık kazanım sürecini de göz önünde bulundurarak hekim ve eczacılarına danışmalarını önemle duyurmak isteriz" diye konuştu.

RİSK GRUBUNDAKİLERE ÜCRETSİZ

Grip aşısının risk grubundakilere hekim reçetesi ile ücretsiz yapıldığını belirten Ertekin, grip hastalarının aktif döneminin her yıl ekim sonundan nisan başına kadar devam ettiğini söyledi. Sağlıklı bireylerde bir haftada iyileşen gribin, risk gruplarında ölüme bile yol açabileceğini belirten Mehmet Ertekin, "Risk grubundaki 65 yaş üstü olan yaşlı,3 yaşa kadar bebekler, gebe, aşırı kilolu olan, astım, böbrek, şeker ve kalp hastası kişiler grip aşısı olmalı" ifadelerini kullandı.

Ertekin, grip aşısının her yıl yenilendiğini, bir önceki yılın aşılarının kullanılmadığını, bu yıl daha önceki yıllara oranla daha etkin aşıların piyasaya sürüldüğüne dikkat çekti.