Grizu-263, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Teknofest 2019 "4. Türksat Model Uydu Yarışması" Türkiye Birincisi Grizu-263 Uzay Takımı Ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar.Bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen, 'Ayakları Yere Basmayan Festival' olarak adlandırılan Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dereceye girenlere ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Türkiye tarihinin en büyük teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST kapsamında, Türksat tarafından 10-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 4. Türksat Model Uydu Yarışmasında, 95 takım arasında Türkiye birincisi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Zonguldak'ın gururu Grizu-263 Uzay Takımı, ödülünü İstanbul 3. Havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.Haziran ayında NASA sponsorluğunda düzenlenen Cansat Competition model uydu yarışmasında ABD'de Dünya İkincisi olan; Eylül ayında da Gölbaşı/Ankara tesislerinde düzenlenen Model Uydu Yarışmasında Ön Tasarım ve Kritik Tasarım puanlamasında 100 üzerinden 100 tam puan alarak finallere kalan Uzay Takımı, uçuş görevlerini eksiksiz tamamlayarak Türkiye Birincisi olmuş ve TEKNOFEST'te BEÜ ve Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil etmişti.Türkiye'nin en büyük teknoloji yatırımlarından biri olan TEKNOFEST'te festival alanındaki standları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival alanını gezmesinin ardından hazırlanan platforma çıkarak ziyaretçilere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından TEKNOFEST 2019 kapsamında yarışıp dereceye giren, Grizu-263 Uzay Takımının da aralarında bulunduğu, öğrencilere tek tek ödüllerini verdi.Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı da öğrencileri bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Festival alanında üniversitenin standını ziyaret ederek öğrencilerle biraraya gelen Rektör Çufalı, Grizu-263 takımının heyecanına ortak oldu. Uzay takımının gerek ulusal gerek uluslararası alanda kazandığı ödüllerin Zonguldak ve üniversite için gurur kaynağı olduğunun altını çizen Rektör Çufalı, şöyle dedi:"Öğrencilerimiz nitelikli, özgün ve araştırmacı bir ruhla, üretkenlikleri ile fakültenin kaliteli, dinamik ve onlara her konuda destek olan akademik kadrosu sayesinde Türkiye'nin en büyük teknoloji yarışmasından ödülle dönüyorlar. Temennim, bu başarıların devam etmesidir. Öğrencilerimizi ve değerli öğretim üyelerimizi gönülden kutluyorum" dedi.Hayal ve yeniliğin buluştuğu festival kapsamında 19 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinlikler gerçekleştirildi.TEKNOFEST'te 81 il, 122 ülkeden 17.373 takımdan 50 bin başvuru arasından 10 bin finalistin belirlendiği 19 farklı kategoride düzenlenen yarışmalar rekor seviyede ilgi gördü.(İHA)