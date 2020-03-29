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Grizu-263 Uzay Takımı'ndan sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla siperli maske üretimi

Uzay ve uydu araştırmalarında başarılı çalışmalara imza atan Grizu-263 Uzay Takımı, sağlık çalışanları için cerrahi yüz siperliği üretimine başladı.

29.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:08
Grizu-263 Uzay Takımı'ndan sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla siperli maske üretimi
Uzay ve uydu araştırmalarında başarılı çalışmalara imza atan Grizu-263 Uzay Takımı, sağlık çalışanları için cerrahi yüz siperliği üretimine başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının virüsten korunmasında önemli bir rolü olan yüz siperliği ihtiyacını karşılamak üzere Grizu-263 Uzay Takımı kolları sıvadı. Üretilen ilk siperlikler, Takım Kaptanı Çağla Aytaç Dursun tarafından Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Güven Çelebi'ye teslim edildi. Çağla Aytaç Dursun, "Pandemide en önde savaşan sağlık çalışanlarımız için elimizden gelen her türlü desteği vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zor günleri dayanışma ile atlatacağımızdan eminiz. 3 Boyutlu Destek Projesi ile farkındalık oluşturan ve Zonguldak 'ta proje için çalışan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Alperen Genç'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Planlı ve programlı bir şekilde dayanışma içerisinde üretimlerimize devam ederek ihtiyaçları karşılayacağız. Ayrıca 3D yazıcı desteği ile takımımıza katkı sağlayan Araştırma Görevlisi İlker Emin Dağ ve Cosmos Roket Takımı'na da teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Grizu-263 Uzay Takımı'ndan sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla siperli maske üretimi - Haberler

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