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Grizu-263 Uzay Takımı sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla siperli maske üretiyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine, Elektrik-Elektronik ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla siperli maske...

29.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:48
Grizu-263 Uzay Takımı sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla siperli maske üretiyor
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Makine, Elektrik-Elektronik ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla siperli maske üretimi gerçekleştiriyor.
Daha önce ABD'de düzenlenen "CanSat Competition" Model Uydu Yarışması'nda iki kez dünya ikinciliği ile Türksat Model Uydu Yarışması'nda birincilik elde eden Grizu-263 Uzay Takımı, bu kez sağlık çalışanları için cerrahi yüz siperliği üretimine başladı.
Koronavirüsün yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla çalışma yapan Grizu-263 Uzay Takımı tarafından üretilen ilk siperli maskeler teslim edildi.
Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, yaptığı açıklamada, pandemide en önde mücadele eden sağlık çalışanlara ellerinden gelen her türlü desteği vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Bu zor günlerin dayanışmayla atlatılacağını vurgulayan Dursun, "Planlı ve programlı bir şekilde dayanışma içerisinde üretimlerimize devam ederek ihtiyaçları karşılayacağız. Ayrıca 3D yazıcı desteği ile takımımıza katkı sağlayan araştırma görevlisi İlker Emin Dağ ve Cosmos Roket Takımı'na da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Grizu-263 Uzay Takımı sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla siperli maske üretiyor - Haberler

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