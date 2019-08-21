'Grönland satılık değil' yanıtını alan Trump, Danimarka gezisini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın satılık olmadığının vurgulanması sonrası Danimarka'ya yapacağı geziyi iptal etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın alma fikrini "absürt" olarak nitelendirmişti.

Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Frederiksen'e "açık sözlülüğü" için teşekkür etti.

"Danimarka, inanılmaz insanlara sahip çok özel bir ülke" diyen Trump, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ancak Başbakan Mette Frederiksen'in, Grönland'ın satışını tartışmakla ilgilenmeyeceğine yönelik yorumları doğrultusunda, kendisiyle 2 hafta içinde yapacağımız görüşmeyi başka bir zamana erteliyorum."

Daha sonra Beyaz Saray da, Trump'ın Danimarka gezisinin tamamen iptal edildiğini doğruladı.

Trump, Danimarka Kraliçesi Margrethe'in daveti üzerine bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunacak ve Pazartesi günü Kopenhag'a gidecekti.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeki Grönland, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge.

Eski ABD Başkanlarından Harry Truman, 1946'da 2 milyon 160 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan, yüzde 81'i buzullarla kaplı Grönland'ı 100 milyon dolara satın almak istemiş, Danimarka bu teklifi reddetmişti.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın adayı satın almak istediğini yazmış haber daha sonra Beyaz Saray tarafında doğrulanmıştı.

Trump'a, Grönland ve Danimarka yetkilileri "Satılık değiliz" diyerek tepki göstermişlerdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Trump'ın ciddi olmadığını umduğunu söylemişti.