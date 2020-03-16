Groupe PSA, Kovid-19 nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarını 27 Mart'a kadar kapattı
Otomobil üreticilerinden Groupe PSA, Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarını 27 Mart'a kadar kapatma kararı aldı.
16.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:50
Otomobil üreticilerinden Groupe PSA, Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa 'daki fabrikalarını 27 Mart'a kadar kapatma kararı aldı.
Groupe PSA açıklamasına göre, son günlerde belirli üretim tesislerinin yakınlarında Kovid-19 vakalarında ciddi artış görülmesi üzerine, gruba ait Avrupa'daki araç üretim tesislerinin kapatılmasına karar verildi.
Büyük tedarikçilerle ilgili tedarik sorunlarının ve otomobil pazarlarındaki ani düşüşün de etkisiyle alınan karar kapsamında, 16 Mart'ta Mulhouse (Fransa), Madrid (İspanya), 17 Mart'ta Poissy, Rennes, Sochaux (Fransa), Zaragoza (İspanya), Eisenach, Rüsselsheim (Almanya), Ellesmere Port (Birleşik Krallık), Gliwice (Polonya), 18 Mart'ta Hordain (Fransa), Vigo (İspanya), Mangualde (Portekiz) ve 19 Mart'ta Luton (Birleşik Krallık) ile Trnava (Slovakya) mekanik tesisleri kapatılacak. Tesisler 27 Mart'a kadar kapalı olacak.
Tesis yönetim ekipleri, tesis kapama süreçlerini sosyal ortaklarla iş birliği içerisinde yerel olarak uygulayacak.
Groupe PSA açıklamasına göre, son günlerde belirli üretim tesislerinin yakınlarında Kovid-19 vakalarında ciddi artış görülmesi üzerine, gruba ait Avrupa'daki araç üretim tesislerinin kapatılmasına karar verildi.
Büyük tedarikçilerle ilgili tedarik sorunlarının ve otomobil pazarlarındaki ani düşüşün de etkisiyle alınan karar kapsamında, 16 Mart'ta Mulhouse (Fransa), Madrid (İspanya), 17 Mart'ta Poissy, Rennes, Sochaux (Fransa), Zaragoza (İspanya), Eisenach, Rüsselsheim (Almanya), Ellesmere Port (Birleşik Krallık), Gliwice (Polonya), 18 Mart'ta Hordain (Fransa), Vigo (İspanya), Mangualde (Portekiz) ve 19 Mart'ta Luton (Birleşik Krallık) ile Trnava (Slovakya) mekanik tesisleri kapatılacak. Tesisler 27 Mart'a kadar kapalı olacak.
Tesis yönetim ekipleri, tesis kapama süreçlerini sosyal ortaklarla iş birliği içerisinde yerel olarak uygulayacak.
Kaynak: AA
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