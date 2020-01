Groupe PSA Türkiye, pazar payını 2,1 puan artırdı

Groupe PSA Türkiye , 2019 yılında pazar payını 2,1 puan artırarak yüzde 12,4'e yükseltti.Groupe PSA Türkiye açıklamasına göre, binek araç pazarında 1,6 puan artışla payını yüzde 12,6'ya çıkartan grup, hafif ticari araç pazarında ise 4 puan artışla yüzde 11,3 pazar payı elde etti ve Türkiye'nin üçüncü büyük distribütörü olarak yılı tamamladı.Groupe PSA Türkiye, 2019'da 6 yeni modeli pazara sunarken, Türkiye çapında Peugeot, Citroen , DS ve Opel markaları için toplam 26 yeni showroom'u, 8 Distrigo merkezini ve 28 Euro Repar Car Service noktasını hizmete açtı.2019 itibarıyla toplam 99 yatırımcıya ve 147 hizmet noktasına sahip olan Groupe PSA Türkiye'nin, markaların tek çatı altında birleşmesiyle birlikte 24 yatırımcısı çok markalı oldu. 2020'de 23 yatırımcının daha çok markalı yapıya geçmesi planlanıyor.Peugeot Türkiye, 2019'un sonunda 28 bin 861 adetle pazar payını 1,2 puan artırarak yüzde 6'ya ulaştırdı. Bu sonuçlarla pazarda iki basamak yükselerek 5'inci sıraya yerleşti.Peugeot SUV 3008 modeli ile C-SUV segmentinde liderliği yakalarken, 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan Peugeot SUV ailesi de 2019 yılında toplam SUV segmentinin lideri oldu.Özellikle güçlenen perakende satış hacmi ile pazar payında 1,3 puan artış kaydeden Peugeot Türkiye, sektörde uzmanlaşmış Peugeot Professional ekibi ile de hafif ticari araç pazarında payını 2,4 puan artırdı ve 4'üncü sıraya yükseldi. Peugeot Türkiye'nin bu başarısında son dönemde güçlendirilen bayi ağı, iyileştirilen satış ve müşteri deneyimi süreçlerinin yanı sıra ürün gamında yenilenen Rifter, Boxer Minibüs ve 508 Sedan modelleri önemli rol oynadı.Mart 2019 itibarıyla Groupe PSA Türkiye çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Citroen Türkiye, Mart-Aralık 2019 döneminde toplam pazar yüzde 18 oranında daralırken, satışlarını yüzde 11 artırdı. Yıl genelinde ise pazar payını 0,5 puan artırarak 2019'u yüzde 2,5 ile tamamladı ve sıralamada 2 puan yükseldi.Mayıs ayında yeni Berlingo'yu pazara sunan Citroen Türkiye, eylül ayında tüketicilerle buluşturduğu yeni C5 Aircross SUV modeli ile yılın son 4 ayında C-SUV segmentinde yüzde 6,5 segment payı elde ederek segmentte 6'ncı sırada yerini aldı. 2019 sonu itibarıyla dördü üç markalı, 13'ü iki markalı olmak üzere toplam 42 yetkili satıcı hizmet noktasına sahip olan Citroen Türkiye, özellikle 2019'un son çeyreğinde C5 Aircross SUV modelinin de katkısıyla pazar payını yüzde 3,3'e yükseltti."Müşteri memnuniyeti ve büyüme odaklı yaklaşımımıza devam edeceğiz"DS Automobiles Türkiye ise yüzde 20,3 daralan otomobil pazarına rağmen satışlarını yüzde 14 artırdı. 2018 yılında tanıtılan DS 7 CROSSBACK satışlarını da yüzde 78 artırdı. Haziran ayında DS 3 CROSSBACK modelini pazara sunan DS Automobiles Türkiye, her iki modelinde de vergi avantajına sahip dizel ve benzinli seçenekleri ile Türkiye pazarına hitap ediyor.Markanın yeni döneminde her yıl yeni bir ürün tanıtımı planlayan Groupe PSA'nın markası DS Automobiles, 2020 yılının ikinci yarısında Türkiye pazarındaki ilk şarj edilebilen hibrit otomobili DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4'ü tüketicilerle buluşturacak.Opel Türkiye de yılın son çeyreğinde pazar payını 2018'in son çeyreğine göre yüzde 65 artırarak toplam pazarda yılı yüzde 3,8 pazar payı ile kapattı. Sıralamada da 3 sıra yükselişle ilk 10'a yerleşti.Binek otomobil pazarında da benzer bir başarı kaydeden Opel Türkiye, son çeyrekte elde ettiği yüzde 50'lik artış ile yılı yüzde 4,3 pazar payı ile tamamladı ve sıralamada da 3 sıra yükselerek dokuzuncu oldu.Mart ayında 7 yıl aranın ardından kombivan segmentine giriş yaptığı Combo modeli ile elde ettiği 9 aylık satış sonuçları, markayı ticari araç pazarında ilk 10'a yerleştirirken, yüzde 1,5 ile son 10 yılın en yüksek ticari araç pazar payına ulaştı.Mart 2020'de merakla beklenen AutoBest ödüllü yeni Corsa'yı tüketicilerle buluşturacak olan Opel Türkiye, yılın birinci ve dördüncü çeyreğinde ise sırasıyla yeni Astra ve yeni Insignia modellerini pazara sunacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, elde edilen bu başarının arkasında zorluklara karşı mücadele etmeyi seven, her zaman daha iyi hizmet vermek üzere çalışan, aynı hedefe odaklanmış güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "2019, bizim için bir dönüşüm yılıydı. 2020 ise ciddi büyüme kaydedeceğimiz bir yıl olacak. Müşteri memnuniyeti ve büyüme odaklı yaklaşımımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.