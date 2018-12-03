Grü'de "Amatör Denizcilik Belgesi" Kursu

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:03



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:03

Giresun Üniversitesi (GRÜ) Denizcilik Fakültesi ile Giresun Liman Başkanlığı iş birliğinde "Amatör Denizcilik Belgesi" kursu düzenleneceği bildirildi.Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yalçın Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, kursun üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine yönelik olduğunu belirtti.Tepe, Giresun Liman Başkanlığı iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek "Amatör Denizcilik Belgesi" kursuna 7 Aralık tarihine kadar müracaat edilebileceğini, kurs eğitimi ve sınavının da 12 Aralık'ta gerçekleştirileceğini aktardı.