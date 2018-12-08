Grü'de Yayın Etiği Konulu Konferans Düzenlendi

Giresun Üniversitesi
(GRÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜKAM) tarafından "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" konferansı düzenlendi. Güre
Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy
Konferans Salonu'ndaki konferans GÜKAM Müdürü Prof. Dr. Ayşen Reyhan Wolff'un sunumuyla başladı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, bilim insanlarının, yaptıkları araştırmaların ve sundukları yayınların birçok aşamadan geçtiğini söyledi.
Bu aşamalarda, belirtilen genel kurallara uyulmasının kaliteli çalışmaların ortaya çıkmasını sağlayacağını ifade eden Coşkun şöyle devam etti:
"Bilimsel yayınlar ortaya konurken farklı kaynaklardan faydalanılabilir ve önceden yapılmış çalışmalara atıf veya bu çalışmalardan alıntı yapılabilir. Bu sürecin sonucunda ortaya çıkan kitap, makale veya bildiri gibi yayınlarda muhakkak yayın sahibinin özgünlüğünü ortaya koyması gerekir."
Konferans, daha sonra katılımcıların, bilimsel araştırmaların yayınlanması sürecine ilişkin yönelttikleri sorunların cevaplanmasıyla sürdü.
Konferansın sonunda GÜKAM Müdürü Prof. Dr. Ayşen Reyhan Wolff, Rektör Coşkun'a teşekkür belgesi verdi.
Giresun Üniversitesi
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:31