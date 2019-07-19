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Grudge Filmi

Grudge filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Grudge filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.07.2019 11:54 Grudge Filmi
Yönetmenliğini Nicolas Pesce'nin üstlendiği korku temalı filmin başrollerinde Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho, Lin Shaye ve Jacki Weawer yer alıyor.


Yönetmen: Nicolas Pesce
Senaryo: Nicolas Pesce, Jeff Buhler
Oyuncular: Betty Gilpin, Andrea Riseborough, William Sadler, John Cho, Demián Bichir, Lin Shaye, Jacki Weaver, Frankie Faison, Stefanie Sherk, Tara Westwood, Nancy Sorel, Joel Marsh Garland, David Lawrence Brown, Stephanie Sy, Bradley Sawatzky, Robin Ruel, Zoe Fish, Ernesto Griffith, Robert Kostyra, Jim Kirby, Lorrie Papadopoulos, Derek James Trapp
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Grudge
Yapımcı Firma: Columbia Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 03.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com
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