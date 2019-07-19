Grudge Filmi

Yönetmenliğini Nicolas Pesce'nin üstlendiği korku temalı film
in başrollerinde Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho, Lin Shaye ve Jacki Weawer yer alıyor.Yönetmen:
Nicolas PesceSenaryo:
Nicolas Pesce, Jeff BuhlerOyuncular:
Betty Gilpin, Andrea Riseborough, William Sadler, John Cho, Demián Bichir, Lin Shaye, Jacki Weaver, Frankie Faison, Stefanie Sherk, Tara Westwood, Nancy Sorel, Joel Marsh Garland, David Lawrence Brown, Stephanie Sy, Bradley Sawatzky, Robin Ruel, Zoe Fish, Ernesto Griffith, Robert Kostyra, Jim Kirby, Lorrie Papadopoulos, Derek James TrappFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
GrudgeYapımcı Firma:
Columbia PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABD, KanadaOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
03.01.2020Grudge Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.