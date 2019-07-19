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Grup 84'ten nostalji rüzgarı

Grup 84'ten nostalji rüzgarı32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında sahne alan Grup 84 üyeleri, eskimeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

19.07.2019 23:53
Grup 84'ten nostalji rüzgarı
32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında sahne alan Grup 84 üyeleri, eskimeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında sahne alan Grup 84, İnegöllüleri coşturdu. Kültür Park içerisinde düzenlenen konsere yaklaşık 2 bin genç ilgi gösterdi. Grup, rock parçalarını seslendirerek gençlere eğlenceli anlar yaşattı. 2 saat sahnede kalan Grup 84 üyeleri, 'Ölürüm Hasretine', 'Hayır Olamaz' ve 'Dokunma' gibi unutulmayan şarkılarını söyleyerek büyük alkış aldı. Grup 84'ten nostalji rüzgarı
Kaynak: DHA
Sanat festivali, İnegöl, Güncel

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