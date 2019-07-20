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Grup 84'ten nostalji rüzgarı (yeniden)

32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında sahne alan Grup 84 üyeleri, eskimeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

20.07.2019 08:15 Grup 84

32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında sahne alan Grup 84 üyeleri, eskimeyen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında sahne alan Grup 84, İnegöllüleri coşturdu. Kültür Park içerisinde düzenlenen konsere yaklaşık 2 bin genç ilgi gösterdi. Grup, rock parçalarını seslendirerek gençlere eğlenceli anlar yaşattı. 2 saat sahnede kalan Grup 84 üyeleri, 'Ölürüm Hasretine', 'Hayır Olamaz' ve 'Dokunma' gibi unutulmayan şarkılarını söyleyerek büyük alkış aldı.


Kaynak: DHA
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