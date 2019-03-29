Kaynak: İHA

Grup Avenir, 2019 bahar aylarını yeni projeleri ile müjdeliyor.Grup Avenir Türkiye Direktörü İbrahim Arık, "Kurulduğumuz günden beri 'önce memleket' anlayışıyla yolumuza devam ederken Grup Avenir'i oluşturan yegane değerin'insan' olduğunu hiçbir zaman unutmadık. ve sizler için güvenle inşa ettiğimiz yeni projelerimizi tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Grup Avenir Türkiye Direktörü İbrahim Arık, 3 proje, toplamda 4 blok ve 213 gayrimenkul ile 3 farklı lokasyonda 3 farklı proje ile çok yakında sizlerle buluşuyoruz." ifadesinde bulundu. - KAYSERİ