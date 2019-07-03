Grup Avenır 2019 projelerini tanıttı

Grup Avenır tarafından Talas ilçesinde yapılacak olan Talas 35, Talas 58 ve Talas 180 projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi. Grup Avenır Türkiye Direktörü İbrahim Arık, 2019 yılına 273 gayrimenkul üretimi ile devam ettiklerini belirterek; "Projemizde de Kayseri'ye yeni çizgiler getirmiş durumdayız" dedi.



Talas'ta yapılacak olan 3 projenin tanıtım lansmanı yapıldı. Lansmana katılan ziyaretçiler, örnek daireyi de gezme fırsatı buldu. Geçtiğimiz yıl Talas 325 projesi ile üretime başladıklarını ve bu 2019 yılında 273 gayrimenkul üretimi ile devam ettiklerini ifade eden Grup Avenır Türkiye Direktörü İbrahim Arık; "Grup Avenir Türkiye Direktörü İbrahim Arık; "Geçen sene Haziran ayında çıktığımız bu yolda Talas 325 projesiyle üretime başladık. 1 yılı doldurmuş durumdayız. 5 bloklu projemizde vatandaşlarımızdan çok ciddi bir ilgi gördük. O projemiz 5 blok, kaba inşaatımız bitmiş ve mantolama seviyesine gelmiş durumda. Gayet hızlı bir şekilde ürettik. Taahhüt ettiğimiz üzere Mayıs 2020'den önce teslimatlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu yıl kaldığımız yerden devam ediyoruz, hız kesmeden. Bugün de 5 bloklu 3 ayrı proje lansmanında vatandaşlarımızla buluştuk. Yoğun ilgi bugün de var, yeni projemize çok ciddi ilgi var. Talas 35 projemiz tek bloktan oluşuyor, 2+1 kombili bir proje. Daha çok gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız bir proje. Diğer projemiz ise Talas 58. Tek bloklu biraz daha üst segment daireyi orta gelire vereceğimiz bir proje. Burada tek blok 55 tane dairemiz, 3 tane de ticari alandan oluşuyor. Talas 180 projemiz ise 3 bloktan oluşuyor. Orada da 168 tane daire, 12 tane ticari alan var. Toplamda 273 gayrimenkul üretimi ile 2019'da devam ediyoruz. Geçen seneki Talas 325 projemizle birlikte 598 adet gayrimenkul üretimi sayısına ulaşmış durumdayız" dedi.



"Projelerimizde aile ekonomisine katkı sağlıyoruz"



Kayseri'ye yeni bir anlayış getirdiklerini ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Arık, yapılacak olan dairelerin özellikleri hakkında bilgiler verdi. Arık; "Geçen sen Kayseri'de üretime başlarken firma olarak; Avrupa'daki tecrübelerimizi memleketimize getireceğimizi söylemiştik. Daha yenilikçi, modern, ergonomik ve kullanışlı daireler inşa edeceğimizi taahhüt etmiştik. Bu projemizde de Kayseri'ye yeni çizgiler getirmiş durumdayız. Farklı renkler, farklı kullanım alanları ve çok üst seviye iç mimarisiyle yeni bir anlayış getirmiş, farklılık oluşturmuş durumdayız. Buradaki en büyük özelliğimiz şu; Kayseri'de salon kültürüne son verdik. Yani vatandaşlarımız dairelerini alıyor, salonu ortalama 30 metrekare. Gayrimenkulde demirbaşa ödeme yapıyor, ayrıca içine çok ciddi harcamalar yapıyor. Ama hiç kullanılmıyor. Dolayısıyla aile ekonomisine 100-150 bin TL arasında demirbaş dahil bir maliyeti var. Biz bu projelerimizde aile ekonomisine destek vermiş durumdayız. Bizim projemizde salon yok. Daireye antreden giriyoruz, büyük bir mutfağımız var yaklaşık 19 metrekare. Villalarda kullandığımız lüks seviyeyi apartman dairelerine getirmiş durumdayız. Büyük bir balkonumuz var, yaklaşık 12 metrekare oda niteliğinde, çok kullanışlı. Bunu cam oda niteliğinde yaz, kış konforlu bir şekilde tasarladık. Yaşam odamız 27 metrekare ortalama. Bu da oturma odası niteliğinde. 2 tane çocuk yatak odası 1 tane de ebeveyn yatak odamız var. Ebeveyn odasında giyinme odası, kendine ait banyosu, lavabosu var. Yani biz 4+1 daire ile 3+1 daireyi karıştırdık. Farklı renk tonları kullandık, bu sene Kayseri'de kullanılmamış bir renk parlementi kullandık. Bu da daha farklı bir hava oluşturdu. Vatandaşların gelip, görmesini bekliyoruz. Beğeneceklerini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA