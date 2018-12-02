02 Aralık 2018, 16:12
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Grup Tillo Van'da Konser Verdi

Grup Tillo Van

Grup Tillo, AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "kardeşlik konseri" ile dinleyicilerle buluştu.

Grup Tillo, AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "kardeşlik konseri" ile dinleyicilerle buluştu.

İpekyolu İlçesi Karşıyaka Mahallesinde düzenlenen etkinlikte sahne alan Grup Tillo, Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi ve ezgiler seslendirdi.

Grubun solisti Mustafa Kadaş, konserde yaptığı konuşmada, zalimlerin ülkenin birlik ve beraberliğine kastettiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Konseri AK Parti milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahad Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgükçe, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım da izledi. Van,Tillo
02 Aralık 2018 Pazar 16:12