Grup Tillo Van'da Konser Verdi

Grup Tillo
, AK Parti Van
İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "kardeşlik konseri" ile dinleyicilerle buluştu. İpekyolu
İlçesi Karşıyaka
Mahallesinde düzenlenen etkinlikte sahne alan Grup Tillo, Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi ve ezgiler seslendirdi.
Grubun solisti Mustafa Kadaş, konserde yaptığı konuşmada, zalimlerin ülkenin birlik ve beraberliğine kastettiğini belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Konseri AK Parti milletvekilleri İrfan Kartal
, Abdulahad Arvas, Tuşba
Belediye Başkanı Fevzi Özgükçe, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım da izledi.
Van,Tillo
02 Aralık 2018 Pazar 16:12