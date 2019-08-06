Grup yolunda asfalt başladı

Bölge sakinleri tarafından mutlulukla karşılanan çalışmayı inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, birçok mahalleyi birbirine bağlayan bu yolda yürütülen çalışmanın önemine değindi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler Gördes ilçesi Pınarbaşı, Kuyucakkarapınar, Dikilitaş ve Kaşıkçı Mahallelerinin bağlılarının kullandığı 17 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmasına başladı. Mevcut yolda yürütülen çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte inceledi. Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu," Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Ankara temasları sonrasında alınan kredi onaylarıyla birlikte asfalt çalışmalarına hız verdik. Bu anlamda Gördes ilçemizde de birçok mahalleyi birbirine bağlayan yolda, vatandaşlarımızın özlemle beklediği çalışmaya başladık. Çalışmaları kısa sürede tamamlamak için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerimiz büyük özveriyle çalışıyor. Şimdiden tüm bölge halkımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Mahalle muhtarları teşekkür etti

Başlatılan asfalt çalışması mahalle muhtarları ve bölge halkı tarafından mutlulukla karşılandı. Çalışmaları yakından takip eden Kuyucakkarapınar Kadir Gür, Pınarbaşı Turgut Sevim, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.