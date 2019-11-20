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Grup Yorum üyelerinin de yargılandığı davada 5 sanığa tahliye

GRUP Yorum üyeleri Helin Bölek ve Bahar Kurt'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, savcı tüm sanıkların "Silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini talep etti.

20.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:23Grup Yorum üyelerinin de yargılandığı davada 5 sanığa tahliye
GRUP Yorum üyeleri Helin Bölek ve Bahar Kurt'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, savcı tüm sanıkların "Silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini talep etti. Sanıklara son savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan Helin Bölek, Fikret Akar, Yeliz Kılıç getirildi. Tutuklu sanık Dilan Uludağ ve Bahar Kurt ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı 15 sanığın "Silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istedi. Sanıklardan Yurdagül Gümüş'ün "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrıca 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Helin Bölek ve Sultan Gökçek'in  "Kamu görevlisine hakaret" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından da ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep edildi. Sanık Gülten Matur'un ise beraati istendi.

5 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİMütalaaya karşı beyanları sorulan sanıklar, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini isteyerek esas hakkında savunma yapabilmek için süre talep ettiler. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkında savunmalarını yapmak için süre verdi. Heyet, sanıklar hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açıldığını, ancak "terör örgütü üyeliği" suçuna sanıklar lehine değişme ihtimali bulunması, delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta kalan süreyi dikkate alınarak sanıklar Bahar Kurt, Dilan Uludağ, Fikret Akar, Helin Bölek ve Yeliz Kılıç'ın tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.


- İstanbul

Bahar Kurt, Güncel

Kaynak: DHA

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