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Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada 5 sanığın tahliye kararına itiraz edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

20.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:18Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada 5 sanığın tahliye kararına itiraz edildi
Cumhuriyet Başsavcılığı, Grup Yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye edilmesi kararına itiraz etti.
Başsavcılık, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu 5 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz ederek, bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini içeren talebini, bir üst mahkeme olan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinin, Başsavcılığın talebini inceleyerek 5 sanık hakkında karar vermesi bekleniyor.
Savcılık 15'er yıla kadar ceza istedi
Cumhuriyet savcısı bugünkü duruşmada mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, 5'i tutuklu 15 sanığın "DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etmişti.
Mütalaada, sanık Yurdagül Gümüş hakkında ayrıca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar, sanık Helin Bölek hakkında "hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar, sanık Sultan Gökçek hakkında "go¨revi yaptırmamak ic¸in direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Savcı, tutuklu 5 sanığın bu hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirmişti.
Tutuklu sanıklar ise tahliye yönünde karar verilmesi talebinde bulunmuştu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkında "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan açılan davada, suç vasfının sanıklar lehine "terör örgütü üyeliği" şeklinde değişme ihtimali, delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak, 5 tutuklu tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.

Grup Yorum, Başsavcı, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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