Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Grup Yürüyüş evde çaldı, evde söyledi

Grup Yürüyüş, #EvdeKal adında bir eser yayınladı.

13.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:46
Grup Yürüyüş evde çaldı, evde söyledi
Grup Yürüyüş, #EvdeKal adında bir eser yayınladı.
Grup Yürüyüş tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını konusunda farkındalık oluşturmak isteyen grup, evlerde geçirilen değerli vaktin farklı şekillerde değerlendirilebileceğini de göstermeye çalıştı.
Ekip üyelerinin tüm performanslarını kendi evlerinde sergiledikleri #EvdeKal eserinde gitar, bağlama, cura, keman, viyola, bongo, zil, shaker, ney ve klavye gibi pek çok çalgı bulunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen grup üyesi Mehmet Ali Aslan, bu süreçte doğal olarak canlı performans sergileyemediklerini fakat sosyal mecralar üzerinden çeşitli yollarla dinleyicilerine ulaştıklarını belirterek, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde insanlar evlerinde kaldıkları süreyi artırmak zorunda kaldılar. Fakat bu sürede atıl kalmamız gerekmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
#EvdeKal isimli eserde de bu konuyu işlediklerini aktaran Aslan, şarkı sözlerinde "Vakit bu, çok kıymetli/Okumalı düşünmeli" ifadelerinin yer aldığını bildirdi.
Öte yandan YouTube, Instagram gibi sosyal medya mecralarından canlı konserler veren Grup Yürüyüş'ün bir sonraki canlı performansı bugün saat 22.00'de yapılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Ali Aslan, Instagram, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› Güncel ››Grup Yürüyüş evde çaldı, evde söyledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:25: Zonguldak'ta koronavirüs kan bağışını düşürdü - Haber 13:25: "Açık cezaevlerindeki 3 hükümlü korona virüsten öldü" - Haber 13:25: Afgan mültecilerden Türkiye'nin Korona virüsle mücadelesine destek - Haber 13:24: '65 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan besicinin hayvanları çalındı - Haber 13:24: Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılanmasına devam edildi - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin