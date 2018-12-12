12 Aralık 2018, 09:51
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Gruptan Çıkamayan Inter'de Mauro Icardi'nin Eşi Wanda Nara, Gözyaşlarını Tutamadı

Tottenham'ın Barcelona ile 1-1 berabere kalması sonrası Şampiyonlar Liginde gruptan çıkamayan Inter'de takımın forvet oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, gözyaşlarını tutamadı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında Inter, sahasında PSV ile 1-1 berabere kaldı. Tottenham'ın da Barcelona ile deplasmanda 1-1 berabere kalması sonrası Inter, 3. olarak Şampiyonlar Ligine veda etti. İngiltere ekibi Tottenham ise Barcelona ile gruptan çıktı.

MAÇI, OĞLUYLA BİRLİKTE İZLEDİ

Bu sonucun ardından Interli Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, gözyaşlarını tutamadı. Karşılaşmayı oğluyla birlikte izleyen Nara'nın, maç sonunda ağladığı görüntüler objektiflere yansıdı.

ICARDİ'DEN EŞİNE 200 BİN EUROLUK ARABA

Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde doğum günü olan Wanda Nara'ya yaklaşık 200 bin euro değerindeki Bentley marka arabayı hediye etmişti.

Mauro Icardi,Tottenham,Barcelona,Wanda Nara
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:51



YORUMLAR (4)
MEHMET: Desene gaz faturası bu ay ödemeyecek çok üzüldüm vikiri
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BİRAZ DA BİZİMKİLER DUYARLI OLSA YA: eşinin acısı için ağlayan kadınları alkışlıyoruz. . .
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JÜL SEZAR: Allah baska dert keder vermesın. arabada guzelmıs.
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ERKAN: Adamın karısı ağlıyor, bizimkiler de pişmiş kelle gibi sırıtıyor.
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