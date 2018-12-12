Gruptan Çıkamayan Inter'de Mauro Icardi'nin Eşi Wanda Nara, Gözyaşlarını Tutamadı

Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında Inter, sahasında PSV ile 1-1 berabere kaldı. Tottenham'ın da Barcelona ile deplasmanda 1-1 berabere kalması sonrası Inter, 3. olarak Şampiyonlar Ligine veda etti. İngiltere ekibi Tottenham ise Barcelona ile gruptan çıktı.

MAÇI, OĞLUYLA BİRLİKTE İZLEDİ

Bu sonucun ardından Interli Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, gözyaşlarını tutamadı. Karşılaşmayı oğluyla birlikte izleyen Nara'nın, maç sonunda ağladığı görüntüler objektiflere yansıdı.

ICARDİ'DEN EŞİNE 200 BİN EUROLUK ARABA

Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde doğum günü olan Wanda Nara'ya yaklaşık 200 bin euro değerindeki Bentley marka arabayı hediye etmişti.