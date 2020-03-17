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Grzegorz Krychowiak'ın Rostov'a Attığı Gol

Polonyalı orta saha oyuncusu Grzegorz Krychowiak, Lokomotiv Moskova'nın Rostov'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 42. dakikasında takımını 3-0 öne geçiren golü bu harika vuruşla kaydetti.

17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
Polonyalı orta saha oyuncusu Grzegorz Krychowiak, Lokomotiv Moskova'nın Rostov 'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın 42. dakikasında takımını 3-0 öne geçiren golü bu harika vuruşla kaydetti. Grzegorz Krychowiak'ın Rostov'a Attığı Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Grzegorz Krychowiak, Lokomotiv Moskova, Rostov, Spor

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