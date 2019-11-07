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GS TV spikerinden ilginç sitem: 5'e razıydık

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın İspanyol ekibi Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta GS TV'de 6. golün ardından yapılan yorum çok konuşuldu.

07.11.2019 08:09 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:28

Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta GS TV'de yapılan bir yorum çok tartışıldı. Kulübün resmi kanalında 6. golün atıldığı anda "5'e razıydık" denmesi sosyal medyada da çok konuşuldu.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo'nun kendisinin üçüncü takımının ise altıncı golünü kaydetti. Bu gol esnasında GS TV'de maçın canlı anlatımı yapılırken ilginç anlar yaşandı.

Golün anonsu sırasında, "Savunma arkasına pas, top ağlara gitti. 90+3... 6 oldu, Rodrygo hat-trick yaptı. Yani 5'e razıydık" ifadeleri kullanıldı.

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GS TV spikerinden ilginç sitem: 5'e razıydık

Galatasaray, Real Madrid, TV, Spor


YORUMLAR (53)
ALİ: 6 kasımda galatasaraya maç oynatmayınız sonuç direk belli 6:0
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DELİ AMA DAHİ: DÜNYA 6 SARAYLILAR GÜNÜ TÜM YURT DA ÇOŞKUYLA KUTLANIYOR
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CELİL: helal size
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ADINIZI YAZIN: beter olunali
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HMM BAK HELE: BEN DE 6 KASIMDA 6 DÖNER SİPARİŞ ETTİM BUDA MI TESADÜF
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5 0
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BENFICA 7 FENEV 0 LİVERPOOL 8 8TAŞ 0: tek tesellimiz bu
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FENERLİBAHÇELİ34: Eğer tek tesellin Fenerbahçenin 1975 te Benfica ya 7-0 kaybettiği maç ise durumunuz bayağı ümitsiz sanırım. . Üstelik çok geriye gitme, G. Saray daha 2013 te Madrid ten 6 gol yemişti, değişen bir şey yok yani. .
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1 0
DENİZ CAN: Gavatsaray ne peki??
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DENİZ CAN: Gavatsaray ne peki??
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0 0
İSO: 6-0 tanıdık geldi..
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