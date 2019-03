GSF'de 'Tiyatro Günü' Heyecanı

37. İzmir Tiyatro Günleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen kutlama ve ödül töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sanatçıya değer verdiklerini belirterek sanatla toplum hayatına yön verdiklerini söyledi. Ödül alan sanatçıları tek tek kutlayan Rektör Hotar, 37. Dekor Eskiz Maket Sergisini de ziyaret etti.

Sanatçıların, üniversite mensuplarının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sanata ve sanatçıya her zaman değer verdiklerini belirterek, üniversitelerinin toplum hayatına yön verdiğini söyledi.

Program kapsamında 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü de kutlayan Rektör Hotar, "İnsan hayatını, varlık nedeni içinde betimlemenin; yaşamın özüne ilişkin olgu ve olayları, gerçek ya da düşlerle açıklayabilmenin en güzel yolu, sanatın evrensel söylemini oluşturan sahne sanatları ile mümkündür. İnsana ilişkin değerlerin ele alındığı, işlendiği ve geliştirildiği bu alanda; her türlü duygu ve düşünce, tiyatronun asıl konusunu teşkil etmekte ve onu ana sanat dallarından biri olarak kültür hayatımızda konumlandırmaktadır. Tiyatro, aslında yaşadığımız dünyanın bir zenginliğidir, birikimidir. Ona emek veren sanatçılar ise bunun hem temel ögesi hem de bizlerin ilham alması gereken kişileridir" dedi.

DEÜ'nün sanatçıya önem verdiğini; sanatın her dalını sanatseverlerle buluşturmaya özen gösterdiğini kaydeden Rektör Hotar, "Üniversitemiz, fikri eserleri bilimsel perspektif ile bir araya getirirken; verdiği eğitim ve sunduğu hizmetlerle de sanat hayatımıza değer katmakta; toplum hayatımıza yön vermektedir. Dramatik yazarlıktan sahne tasarımına kadar; sahne sanatlarının her alanında yetiştirdiği sanatçı mensuplarıyla tiyatronun gelişmesine katkı yapan kurumumuz, bu alandaki başarısıyla kendisinden sonra gelecek kuşaklara örnek olacak çalışmalara imza atmaktadır. Üniversite olarak bizler, toplumsal dinamikleri keşfederek mutlu ve huzurlu bir yaşamın inşasında tiyatronun başat bir rol üstlendiğini biliyoruz. Bu yüzden tiyatroya sahip çıkmak amacıyla her zaman sorumluluk alan tarafta yer almaya dikkat ediyoruz" diye konuştu. Bu tür özel etkinlikleri mutlulukla karşıladıklarını vurgulayan Rektör Hotar, sahnenin tozunu yutan her kişinin gönüllerinde ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

HERKES TİYATROYA SAYGI DUYAR

Törende konuşan ve tiyatrocuların çok şanslı insanlar olduğunu açıklayan DEÜ GSF Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk ise "Herkes tarafından sevilen ve takdir edilen bir mesleğimiz var. Evet, herkes tiyatroyu çok sever.Herkes ya ilkokulda ya da lisede müsamere kolunda yer almış ya da üniversitede amatör tiyatro yapmıştır. Ya da bir evin bodrumunda komşu çocuklarına mum ışığında karagöz oynatmıştır. Herkes tiyatroya büyük saygı duyar, tiyatrocuların yaptığına şaşırır" ifadesinde bulundu.

Oyuncunun ustalaştıkça sergilediği hünerin görünmez olduğunu kaydeden Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncu, sıradan, her gün gördüğümüz insanlardan biri olur. Başka bir deyişle inandırıcılık arttıkça yapılan iş görünmez olur. İşte o noktada oyuncu ile seyirci, sahne ile salon arasındaki ayrım ortadan kalkar. Oyun hem çok sıradan hem de mucizevidir. Peki, nedir bu mucizenin aslı? Bunu bir düşünmeli… Sahnedeki oyuncu eski zamanların hikâye anlatıcısıdır, büyücüsüdür."

MURAT TUNCAY'A EMEK ÖDÜLÜ

Programda; GSF Sahne Sanatları Bölümü Akademik Kurulu tarafından bu yıl 21.'si verilen Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü'nün sahibi ise 1970'li yıllardan bu yana yaptığı çalışmalarla tiyatro bilimine katkı yapan, DEÜ GSF'nin de eski dekanı, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Tuncay oldu. Aldığı ödülden dolayı son derece duygulandığı gözlenen Tuncay, ödülü layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, herkese teşekkür etti.

JÜRİ KARARINI VERDİ

Etkinlik kapsamında düzenlenen ve Türkiye çapında dramatik yazarlık eğitimi görmekte olan öğrencilerin katıldığı 37. Suat Taşer Kısa Oyun Yarışması'nda dereceye girenler de ödüllerini aldı. Teoman Kumbaracıbaşı, Doç. Dr. Melih Korukçu, Doç. Dr. Özlem Belkıs, Dr. Öğr. Üyesi Atay Gergin ve Araş. Gör. Onur Pelister'den oluşan jüri, yarışmaya katılanlar arasında sahnelenmeye değer dört oyunu seçerken; iki oyunu da övgüye değer buldu.

Sahnelenmeye değer oyunlar kategorisinde; Kül adlı oyunuyla Sait İşlek, La Llarona Nasıl Tamamen Kaybolunur adlı oyunuyla Ezgi Uzundemir, Mutluluk Başka Yerde adlı oyunuyla Fatih Dağdelen ve Önce Herkes Derin Bir Nefes Alıp Versin adlı oyunuyla Emre Yüksel yer aldı. Övgüye değer bulunan oyunlar kategorisinde ise 17.30 Seansı adlı oyunuyla Hacer Yayla ve Verger'in Domuzları adlı oyunuyla Ezgi Uzundemir yer aldı.

Programda Rektör Hotar, bilim insanları, sanatçılar, öğrenciler ve vatandaşlar Özdemir Nutku Sahnesi Fuayesindeki DEÜ Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı Anasanat Dalı tarafından hazırlanan 37. Dekor Eskiz Maket Sergisini de ziyaret ettiler.

