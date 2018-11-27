Gsf Dekanlığına Prof. Dr. Tüzün Atandı

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanlığına Prof. Dr. Melihat Tüzün atandı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ GSF'de dekanlık görevi devir teslim töreni gerçekleştirildi.
YÖK'ün üniversitelerde vekaleten yürütülen dekanlıkların tamamına asaleten atamaların yapılması kararıyla, GSF dekanlığı görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan'ın yerine, Namık Kemal Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Prof. Melihat Tüzün atandı.
Trakya Üniversitesi Karaağaç
Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen devir teslim törenine, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nden öğretim elemanları ile idari çalışanlar katıldı.
Rektör Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, Hunhan'ın fakültenin gelişmesine katkılar sağladığını, göreve atanan Tüzün'ün de başarıları daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.
Törende Hunkan, görevini Tüzün'e devretti.
Rektör,Trakya Üniversitesi