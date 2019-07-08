08.07.2019 14:51
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GSK Türkiye'de Üst Düzey atamalar

GSK Türkiye

GSK Türkiye Tüketici Sağlığı'nda Finans Direktörü olarak görev yapan Oğuz Erkan, Temmuz 2019 itibariyle GSK Türkiye İlaç Finans Direktörlüğü görevine atandı.

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Oğuz Erkan, aynı üniversitede Executive MBA eğitimini tamamladı. 2006 yılında GSK Türkiye'ye katılan Erkan şirket içinde; İlaç bütçe planlama, hazine ve kredi kontrol yönetimi, fiyatlandırma, tedarik zinciri, ve Tüketici Sağlığı finans gruplarında ülke, bölge ve global roller de dahil olmak üzere çeşitli görevler üstlendi.

Şirket içindeki değişim ve dönüşüm projelerine de katkılar sağlayan Erkan, yeni göreviyle beraber GSK Türkiye Yönetim Kurulu'nun da üyesi olacak.

GSK Londra'da Strateji ve Performans Yönetim Müdürü olarak görev yapan Dilara Yıldırım ise Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Oğuz Erkan'dan görevi devralarak GSK Türkiye Tüketici Sağlığı Finans Direktörlüğü görevine atandı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Dilara Yıldırım, 2010-2017 yılları arasında GSK Türkiye Finans Ekibi'nde farklı roller üstlenmiş, 2017 yılında Londra'ya giderek Strateji ve Performans Yönetim Müdürü ve HIV Global Finansal Planlama rollerinde görev almıştı.

Yıldırım, yeni göreviyle beraber GSK Türkiye Tüketici Sağlığı Liderlik Ekibi'nin de üyesi olacak

Kaynak: Bültenler
Oğuz Erkan , Türkiye, Güncel

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