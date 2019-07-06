06.07.2019 12:57
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GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4'ü adliyeye sevk edildi

GSM bayisini soyan 7 şahıstan 4

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul'dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 4'ü yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir telefon mağazasını İstanbul'dan geldikleri kiralık araç üzerinde bulunan çalıntı plaka ile soyan maskeli 7 hırsızdan 4'ü yakalandı. 4 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 3 Temmuz günü sabaha karşı 04.00 sularında daha önceden yaptıkları keşifle güvenlik kamerası ve alarm sistemi bulunmadığını tespit ettikleri GSM bayiinin camını kırarak 1 dakikada yaklaşık 30 bin TL'lik cep telefonu ve laptop çalarak kayıplara karışan 7 şüpheliden B.Y., (27), E.E., (22) E.C.P. (24), F.K., (20) isimli 4 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'un Bağcılar ve İkitelli ilçelerinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Adapazarı, İstanbul, Sakarya, 3. Sayfa

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