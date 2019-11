GSM şirketleri 5G ve İleri Teknolojiye Bakış Paneli'nde buluştu

GSM şirketleri 5G ve İleri Teknolojiye Bakış Paneli'nde buluştuMurat Erkan: "5G teknolojisi 10 yıl içinde sektörlere 4.3 trilyon dolarlık bir değer katacak"Ümit Önal: "5G teknolojisi küresel ve yerli ekonominin büyümesine katkı sağlayacak"Colman Deegan: "5G ürünlerinizi uluslararası platforma taşımak için fırsat oluşturacak"

İSTANBUL - Mobile uygulama fuarı 'Mobilefest'te bir araya gelen Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, 5G teknolojisinin sağlayacağı faydalar hakkında konuştu. Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren, dünyanın ve Türkiye'nin ilk mobil uygulama fuarı olduğu belirtilen Mobilefest, devam ediyor. Teknoloji dünyasında yeniliklerin tanıtıldığı fuarda bir araya gelen Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan 5G teknolojisinin sağlayacağı faydaları açıklayarak '5G teknolojisinin hayatın her alanında fayda sağlayacağı' ortak fikrinde buluştu. '5G ve İleri Teknolojiye Bakış' ismiyle düzenlenen panelin moderatörlüğünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptı."5G teknolojisi 10 yıl içinde sektörlere 4.3 trilyon dolarlık bir değer katacak"Düzenlenen panelde konuşan Turkcell CEO'su Murat Erkan, "Evlerde kabloların erişmekte zorlandığı noktalarda 5G teknolojisi fiber teknolojisine yakın hızlarda hizmet verecek. Çok fazla makine ve cihazın olduğu ortamlarda 5G teknolojisi o cihazların bağlantı problemini çözecek. Hangi işi yapıyorsanız yapın gecikme sorununu 5G ile çözeceğiz. 5G teknolojisi mevcut teknolojilere göre çok daha güvenli bir teknolojidir. GSM sektörü de 5G ile kabuk değiştiriyor. Birçok iş sektörüne hizmet eden bir sektör haline geliyoruz. Birçok iş sektöründe hız ve gecikme sorunlarına 5G çözüm olacak. 5G teknolojisi önümüzdeki 10 yıl içinde sektörlere 4.3 trilyon dolarlık bir değer katacak" dedi."5G teknolojisi küresel ve yerli ekonominin büyümesine katkı sağlayacak"Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da "5G'nin temel vaadi olan daha yüksek hızlar, daha geniş kapasite ve çok daha düşük gecikme süreleri, mobil şebekelerin oluşturduğu servis ve uygulamaların artan ihtiyaçlarını karşılayacak ve haberleşme teknolojilerini hayatın her alanına genişleterek 'her nesneye' haberleşme yeteneğini kazandıracak. Bu ise tüm endüstri kolları için hem ürün ve servisler hem de maliyetler açısından önceden hayal bile edilemeyen bir potansiyele zemin hazırlıyor. 5G'nin sağladığı erişim kabiliyetleri ile sıklıkla bahsettiğimiz ultra yüksek çözünürlükte içerik kullanımı, uzaktan tıbbi operasyonlar, sürücüsüz araçlar, arttırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zeka destekli robotlar, gelişmiş akıllı şehir sistemleri, uzaktan eğitim, bulut tabanlı oyunlar gibi yeni nesil teknolojiler çok hızlı bir şekilde günlük hayatımızın bir parçası haline gelecek. Bu gelişmeler, yeni dikey iş modeli olanaklarına, yeni müşteri segmentlerinin oluşturulmasına ve müşterileri ihtiyaçlarına özel çözümler üretilmesine yardımcı olacak. Belki de en önemlisi, hizmet sektöründe sağlayacağı açılımlarla 5G teknolojisi, küresel ve yerli ekonominin büyümesine katkı sağlayarak yeni iş alanlarının açılmasına imkan tanıyacak" sözlerini ifade etti."5G ürünlerinizi uluslararası platforma taşımak için fırsat oluşturacak"Türk inovasyon dünyasının oldukça rekabetçi ve gelişime açık olduğunu vurgulayan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ise "Türk inovasyon dünyasında geliştirilen fikirler, uygulamalar, müşterinin ihtiyacına göre geliştirilen çözümler yurt dışına ihraç edilebilir. Türkiye'de ki iş yapısı buna uygun. Gelecek heyecan vericidir, teknoloji toplumları ve hayatı dönüştürmeye 2G ile başladık, 4,5G'deyiz, 5G teknolojisine geçeceğiz. Fikirlerinizi geliştirmeye devam edin, pes etmeyin. Dezavantajı var yenilik yapmaya devam etmeliyiz. 5G, inovasyon penceresi açacak. Bu durum ürünlerinizi uluslararası platforma taşımak için bir fırsat oluşturacak. Girişimcilere mesajım müşteri deneyiminize dikkatli odaklanın rekabetçi bir ortamdayız buna dikkat edin" diye konuştu.

Kaynak: İHA