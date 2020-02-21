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GSM şirketlerine iletişim kesintisi cezası

BTK, 26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan deprem sonrası oluşan iletişim problemi sonrasında GSM operatörlerine toplam 19,6 milyon liralık ceza kesti.

21.02.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:50GSM şirketlerine iletişim kesintisi cezası
BTK, 26 'de 'da yaşanan deprem sonrası oluşan iletişim problemi sonrasında GSM operatörlerine toplam 19,6 milyon liralık ceza kesti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yaptığı denetimlerin sonucunda İstanbul'da 26 Eylül 2019'da gerçekleşen 5,8 büyülüğündeki depremde yaşanan iletişim kesintisi ile ilgili GSM operatörlerine idari para cezası kesti. Kurumun internet adresinde yer alan açıklamada, söz konusu GSM şirketlerine toplamda 19,6 milyon liralık idari para cezası verildiği bildirildi.
(İHA)

İstanbul, Deprem, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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